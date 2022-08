Inter, basta un attacco da 100 gol per lo scudetto? Rispondono Altobelli e Bergomi (Di lunedì 22 agosto 2022) Obiettivo 100 gol. L'Inter, partita alla grande con due vittorie (a Lecce, seppure all'ultimo respiro, e in casa con lo Spezia) punta a vincere lo scudetto della seconda stella grazie al suo attacco ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 22 agosto 2022) Obiettivo 100 gol. L', partita alla grande con due vittorie (a Lecce, seppure all'ultimo respiro, e in casa con lo Spezia) punta a vincere lodella seconda stella grazie al suo...

Inter : È un 10 ma... basta così, niente ma. ??????? #InterSpezia #ForzaInter - Davidecampa_ : @it_inter Va bene chiunque, basta che non sia acerbi - sportli26181512 : Inter, basta un attacco da 100 gol per lo scudetto? Rispondono Altobelli e Bergomi: Inter, 100 gol uguale scudetto?… - Romanistante : @DiMarzio @Inter So più cose su di lui che sulla mia famiglia vi prego basta - Paolo78475202 : @deliux9 @AziendaUltras Non credo alla vendita L'ho scritto Mi basta il mancato impegno purtroppo un classico in s… -