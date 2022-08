Elezioni: Salvini, 'in tv tutti si confrontino con tutti, farei dibattito con Letta anche domani' (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "A me piacerebbe che tutti si confrontassero con tutti. Spero che in tv pubbliche e private tutti abbiano modo di confrontarsi con tutti. Io con Letta mi confronterei domani mattina". Così Matteo Salvini a Rtl 102.5. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "A me piacerebbe chesi confrontassero con. Spero che in tv pubbliche e privateabbiano modo di confrontarsi con. Io conmi confrontereimattina". Così Matteoa Rtl 102.5.

vitopetrocelli : Washington non si preoccupa per chi vincerà le elezioni in Italia. Perché Letta, Meloni, Conte, Salvini, Berlusconi… - sbonaccini : Con l’assist di Conte, Salvini e Berlusconi hanno irresponsabilmente fatto cadere il Governo Draghi Ora Berlusconi… - martaottaviani : Mini thread agostano sulle #elezioni 1/ È interessante vedere come i canali Telegram russi stanno seguendo la campa… - ZPeppem : RT @Giangi_ilBoomer: Vorrei solo informare gli elettori di #Meloni e #Salvini che togliendo e negando diritti agli altri la loro vita non m… - Giangi_ilBoomer : Vorrei solo informare gli elettori di #Meloni e #Salvini che togliendo e negando diritti agli altri la loro vita no… -