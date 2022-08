**Elezioni: Salvini, 'con partito Putin nessun tipo di rapporto'** (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Non c'è più nessun tipo di rapporto" con il partito di Vladimir Putin. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite de 'La corsa al voto' su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Non c'è piùdi" con ildi Vladimir. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, ospite de 'La corsa al voto' su La7.

