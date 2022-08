Dugin: "La vendetta è troppo poco, serve la vittoria" (Di lunedì 22 agosto 2022) Parla il filosofo Aleksandr Dugin, la cui figlia è rimasta uccisa in un attentato: "I nemici della Russia l'hanno uccisa, i nostri cuori bramano qualcosa di più della semplice vendetta o punizione. È troppo poco, non è da russi" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 22 agosto 2022) Parla il filosofo Aleksandr, la cui figlia è rimasta uccisa in un attentato: "I nemici della Russia l'hanno uccisa, i nostri cuori bramano qualcosa di più della sempliceo punizione. È, non è da russi"

OscarRaffone : RT @GianlucaCastro8: L'appello di Alexandr Dugin dopo l'omicidio di sua figlia: I nostri cuori non bramano la vendetta o il castigo, è trop… - Boolula : RT @GianlucaCastro8: L'appello di Alexandr Dugin dopo l'omicidio di sua figlia: I nostri cuori non bramano la vendetta o il castigo, è trop… - Roberto94400132 : RT @ProgettoLepanto: ??Alexander #Dugin: 'Mia figlia uccisa dal regime nazista ucraino. Non basta la vendetta' Servizi di Mosca: 'Attentatri… - Ilmarchese15 : RT @GianlucaCastro8: L'appello di Alexandr Dugin dopo l'omicidio di sua figlia: I nostri cuori non bramano la vendetta o il castigo, è trop… - Ilmarchese15 : RT @ProgettoLepanto: ??Alexander #Dugin: 'Mia figlia uccisa dal regime nazista ucraino. Non basta la vendetta' Servizi di Mosca: 'Attentatri… -