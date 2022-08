C’è la conferma, arriverà in Italia: “Ha deciso di andarsene” (Di lunedì 22 agosto 2022) La notizia di un suo possibile addio al Borussia Dortmund era nell’aria da diversi giorni, con molte squadre alla finestra per capire quale sarebbe stato il futuro di Manuel Akanji. Il difensore centrale classe ’95 è nel mirino di diversi top club per le sue qualità. A mettere tutti d’accordo ci ha pensato Sebastian Kehl, Direttore Sportivo del club della Rühr. Il dirigente ha messo le cose in chiaro, parlando a Waz, per ciò che riguarda la permanenza di Akanji ai piedi del Muro Giallo: “Manuel ha deciso di iniziare una nuova avventura e per noi va bene, lo scorso anno è stato straordinario”. FOTO: Getty – Akanji-Inter-calciomercato Su tutti i club interessanti al centrale svetta l’Inter, che segue questa pista da ormai da diverso tempo. La squadra di mercato del Biscione, capitanata da Marotta, si è messa in moto per regalare l’ultimo centrale a Simone ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 22 agosto 2022) La notizia di un suo possibile addio al Borussia Dortmund era nell’aria da diversi giorni, con molte squadre alla finestra per capire quale sarebbe stato il futuro di Manuel Akanji. Il difensore centrale classe ’95 è nel mirino di diversi top club per le sue qualità. A mettere tutti d’accordo ci ha pensato Sebastian Kehl, Direttore Sportivo del club della Rühr. Il dirigente ha messo le cose in chiaro, parlando a Waz, per ciò che riguarda la permanenza di Akanji ai piedi del Muro Giallo: “Manuel hadi iniziare una nuova avventura e per noi va bene, lo scorso anno è stato straordinario”. FOTO: Getty – Akanji-Inter-calciomercato Su tutti i club interessanti al centrale svetta l’Inter, che segue questa pista da ormai da diverso tempo. La squadra di mercato del Biscione, capitanata da Marotta, si è messa in moto per regalare l’ultimo centrale a Simone ...

