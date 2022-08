Ultime Notizie – Elezioni 2022, D’Incà: “Non sarò candidato, scelta ponderata” (Di domenica 21 agosto 2022) “Voglio rispondere alle tante cittadine e ai tanti cittadini che in queste Ultime settimane hanno seguito il mio percorso, condiviso le mie scelte e che ora mi chiedono cosa farò nel mio prossimo futuro e quale sarà il mio impegno. Benché si sia aperta una discussione con il Partito Democratico, nata dopo la caduta del Governo Draghi e il mio addio al M5S, non sarò candidato alle prossime Elezioni politiche del 25 settembre. Una scelta ponderata e necessaria, che rappresenta la mia idea di impegno e di politica. Un’idea radicata nel territorio di appartenenza, che parte dal basso, dall’impegno nelle piccole comunità, nel civismo, tra le forze del volontariato e all’interno del tessuto produttivo del Paese”. Lo comunica il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 21 agosto 2022) “Voglio rispondere alle tante cittadine e ai tanti cittadini che in questesettimane hanno seguito il mio percorso, condiviso le mie scelte e che ora mi chiedono cosa farò nel mio prossimo futuro e quale sarà il mio impegno. Benché si sia aperta una discussione con il Partito Democratico, nata dopo la caduta del Governo Draghi e il mio addio al M5S, nonalle prossimepolitiche del 25 settembre. Unae necessaria, che rappresenta la mia idea di impegno e di politica. Un’idea radicata nel territorio di appartenenza, che parte dal basso, dall’impegno nelle piccole comunità, nel civismo, tra le forze del volontariato e all’interno del tessuto produttivo del Paese”. Lo comunica il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico ...

