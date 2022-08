Roma, infortunio Wijnaldum: i tempi di recupero della frattura alla tibia (Di domenica 21 agosto 2022) La Roma perde Gini Wijnaldum per molti mesi. “In seguito ad un trauma riportato durante la seduta odierna di allenamento, Georginio Wijnaldum è stato sottoposto in serata ad accertamenti clinici che hanno evidenziato la frattura della tibia destra. Il calciatore sarà sottoposto a ulteriori controlli nei prossimi giorni”, il comunicato del club giallorosso. Ma quali sono i tempi di recupero per un infortunio di questo tipo? Come si legge sul sito del Prof Nicola Portinaro, noto chirurgo ortopedico, “la frattura del pilone tibiale può richiedere da 4 a 6 mesi per guarire completamente”. Nei prossimi giorni ci saranno altri esami. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 21 agosto 2022) Laperde Giniper molti mesi. “In seguito ad un trauma riportato durante la seduta odierna di allenamento, Georginioè stato sottoposto in serata ad accertamenti clinici che hanno evidenziato ladestra. Il calciatore sarà sottoposto a ulteriori controlli nei prossimi giorni”, il comunicato del club giallorosso. Ma quali sono idiper undi questo tipo? Come si legge sul sito del Prof Nicola Portinaro, noto chirurgo ortopedico, “ladel pilonele può richiedere da 4 a 6 mesi per guarire completamente”. Nei prossimi giorni ci saranno altri esami. SportFace.

