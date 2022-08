Queste elezioni hanno un problema con i dibattiti televisivi? (Di domenica 21 agosto 2022) Roma, 21 ago – Questa tornata elettorale potrebbe davvero presentare un vulnus democratico. No, non è il tanto paventato allarme fascista che il centrosinistra ha sbandierato ai quattro venti. C’è un problema di rappresentatività e di spazi pubblici, soprattutto per i partiti più piccoli. Tanto che un vecchio lupo della politica italiana come Clemente Mastella ha minacciato lo sciopero della fame. Il duello Letta vs Meloni a Porta a Porta e gli esclusi dai dibattiti televisivi A creare il casus belli è stato Bruno Vespa, il quale ha annunciato un dibattito televisivo tra Enrico Letta e Giorgia Meloni, ovviamente a Porta a Porta. Il confronto dovrebbe andare in onda il 22 settembre, quindi a ridosso del voto e del silenzio elettorale. Una sua ragion d’essere il duello sembra averlo, con Letta e Meloni a rappresentare non solo Pd ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 21 agosto 2022) Roma, 21 ago – Questa tornata elettorale potrebbe davvero presentare un vulnus democratico. No, non è il tanto paventato allarme fascista che il centrosinistra ha sbandierato ai quattro venti. C’è undi rappresentatività e di spazi pubblici, soprattutto per i partiti più piccoli. Tanto che un vecchio lupo della politica italiana come Clemente Mastella ha minacciato lo sciopero della fame. Il duello Letta vs Meloni a Porta a Porta e gli esclusi daiA creare il casus belli è stato Bruno Vespa, il quale ha annunciato un dibattito televisivo tra Enrico Letta e Giorgia Meloni, ovviamente a Porta a Porta. Il confronto dovrebbe andare in onda il 22 settembre, quindi a ridosso del voto e del silenzio elettorale. Una sua ragion d’essere il duello sembra averlo, con Letta e Meloni a rappresentare non solo Pd ...

