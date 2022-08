Harry e Meghan tornano a Londra: nessun incontro in vista con William e Kate (Di domenica 21 agosto 2022) Il principe Harry e Meghan stanno per ritornare nel Regno Unito. Solo poche settimane dopo il gelido incontro con la Famiglia Reale, avvenuto in occasione del Giubileo di Platino della regina Elisabetta, i Sussex stanno per tornare. Fonti ufficiali hanno affermato, che la coppia prenderà parte ad alcuni eventi a sostegno di “diversi enti di beneficenza vicini ai loro cuori“, in giro per tutto il paese. E’ previsto anche un viaggio in Germania. Secondo le voci vicine alla Famiglia Reale, il principe Harry e Meghan Markle hanno deciso di risiedere nella loro casa a Frogmore Cottage nel loro ritorno in Inghilterra. L’appartamento si trova all’interno della tenuta della regina Windsor e quando il principe William e Kate Middleton si saranno trasferiti all’Adelaide Cottage, ... Leggi su velvetmag (Di domenica 21 agosto 2022) Il principestanno per ritornare nel Regno Unito. Solo poche settimane dopo il gelidocon la Famiglia Reale, avvenuto in occasione del Giubileo di Platino della regina Elisabetta, i Sussex stanno per tornare. Fonti ufficiali hanno affermato, che la coppia prenderà parte ad alcuni eventi a sostegno di “diversi enti di beneficenza vicini ai loro cuori“, in giro per tutto il paese. E’ previsto anche un viaggio in Germania. Secondo le voci vicine alla Famiglia Reale, il principeMarkle hanno deciso di risiedere nella loro casa a Frogmore Cottage nel loro ritorno in Inghilterra. L’appartamento si trova all’interno della tenuta della regina Windsor e quando il principeMiddleton si saranno trasferiti all’Adelaide Cottage, ...

