Europei di nuoto, Acerenza trionfa nella 10km maschile. Argento per Taddeucci nella gara femminile (Di domenica 21 agosto 2022) Nuova medaglia per Domenico Acerenza agli Europei di nuoto di Roma, ospitati a Ostia. L’azzurro ha vinto l’oro nella gara dei 10 chilometri in acque libere con il tempo di 1:50:33.6. Al secondo e terzo Marc-Antoine Olivier con 1h50’37?3 e Logan Fontaine con 1h50’39?1. Gregorio Paltrinieri è arrivato al settimo posto con il tempo di 1:51:12.7. Acerenza ieri, 20 agosto, aveva già portato a casa un Argento nella 5 km. nella gara femminile dei 10 km in acque libere a Ostia, l’azzurra Ginevra Taddeucci ha conquistato la medaglia d’Argento con il tempo di 2h01’15?2. Oro per la tedesca Leonie Beck con 2h01’13?4 e bronzo per ... Leggi su open.online (Di domenica 21 agosto 2022) Nuova medaglia per Domenicoaglididi Roma, ospitati a Ostia. L’azzurro ha vinto l’orodei 10 chilometri in acque libere con il tempo di 1:50:33.6. Al secondo e terzo Marc-Antoine Olivier con 1h50’37?3 e Logan Fontaine con 1h50’39?1. Gregorio Paltrinieri è arrivato al settimo posto con il tempo di 1:51:12.7.ieri, 20 agosto, aveva già portato a casa un5 km.dei 10 km in acque libere a Ostia, l’azzurra Ginevraha conquistato la medaglia d’con il tempo di 2h01’15?2. Oro per la tedesca Leonie Beck con 2h01’13?4 e bronzo per ...

