Europei di Ciclismo | Balsamo e Barbieri sul podio nella prova in linea

(Di domenica 21 agosto 2022) Monaco – Ilitaliano chiude con due medaglie l'ultima giornata di gare dei Campionatimulti sport di Monaco di Baviera. Sulle strade della città tedesca l'olandese Lorena Wiebes vince al fotofinish lainprecedendo le azzurre Elisa(argento) e Rachele(bronzo). Quest'ultima chiude alla grande un Europeo indimenticabile in cui è riuscita a conquistare ben 4 medaglie tra pista e strada. In totale sono 14 le medaglie delazzurro a Monaco: 3 ori, 6 argenti, 5 bronzi. (coni.it) (Foto Feder)

Elisa Balsamo e Rachele Barbieri hanno conquistato rispettivamente la medaglia d'argento e quella di bronzo nella prova femminile in linea su strada dei Campionatidi. Per la campionessa di Serramazzoni del team Liv Racing Xstra e del Gruppo Sportivo Fiamme Oro, è la quarta medaglia tra pista e strada in questa rassegna continentale. Oro per la ... La faccia non è la stessa di Leuven dello scorso anno, ma c'è da essere contenti e prendere il bicchiere mezzo pieno. Elisa Balsamo con la maglia di campionessa del mondo coglie una bellissima medagli ...