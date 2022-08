Elezioni politiche 2022, Azione stringe su liste (Di domenica 21 agosto 2022) (Adnkronos) – Stretta finale sulle liste di Azione per le Elezioni politiche. Mara Carfagna dovrebbe presentarsi nelle liste di ‘Azione’ come capolista in Puglia nel proporzionale alla Camera. Il ministro del Sud, apprende l’Adnkronos, correrà anche nella sua Campania alla guida del listino, sempre a Montecitorio. Anche Mariastella Gelmini è pronta a scendere in campo. A quanto apprende l’Adnkronos dovrebbe candidarsi nella sua Lombardia, per il Senato, a Milano e Brescia, in tandem con Matteo Renzi: sarà seconda nel proporzionale, dietro il leader di Italia viva. Gelmini correrà, seconda nel listino proporzionale, sempre a palazzo Madama, pure in Campania e in Toscana. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 21 agosto 2022) (Adnkronos) – Stretta finale sullediper le. Mara Carfagna dovrebbe presentarsi nelledi ‘’ come capolista in Puglia nel proporzionale alla Camera. Il ministro del Sud, apprende l’Adnkronos, correrà anche nella sua Campania alla guida del listino, sempre a Montecitorio. Anche Mariastella Gelmini è pronta a scendere in campo. A quanto apprende l’Adnkronos dovrebbe candidarsi nella sua Lombardia, per il Senato, a Milano e Brescia, in tandem con Matteo Renzi: sarà seconda nel proporzionale, dietro il leader di Italia viva. Gelmini correrà, seconda nel listino proporzionale, sempre a palazzo Madama, pure in Campania e in Toscana. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

sentonyiwobi : Amici, dopo 4 anni e mezzo intensi e dopo un’esperienza vissuta con l’orgoglio di servire l’Italia, ho manifestato… - Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - Giorgiolaporta : Alle #ElezioniPolitiche22 chi voterai? Come da tradizione lanciamo dalla nostra piattaforma il #sondaggio elettora… - lucia25968868 : RT @d_granuzzo: Buongiorno Invito a scrivere a ufficiostampa@rai.it “chiedo che il confronto tv avvenga tra tutti e quattro i candidati le… - ALisimberti : RT @FabioConditi: Ma siamo proprio sicuri che 'non ci sono i soldi' ? -