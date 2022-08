Elezioni, Cappato: “La casta dei partiti esenti dalle firme non vuole farci correre al voto. Draghi ci dia una risposta” (Di domenica 21 agosto 2022) “Chiediamo al Presidente del Consiglio Mario Draghi di fare un atto semplice per ridurre l’illegalità di queste Elezioni. La firma digitale è ammessa per tutti i rapporti con la pubblica amministrazione tranne in questo caso perché i partiti della “casta” non hanno bisogno di raccogliere le firme” dice Marco Cappato in presidio davanti a palazzo Chigi con i candidati della lista Referendum e democrazia. “Abbiamo fino a lunedì mattina per raccogliere firme sul sito in modalità digitale, se la democrazia non torna nell’agenda Draghi allora la nostra lista sarà esclusa dalle Elezioni – continua Cappato – E’ una discriminazione per coloro che non fanno già parte del Parlamento, abbiamo già ottenuto la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 agosto 2022) “Chiediamo al Presidente del Consiglio Mariodi fare un atto semplice per ridurre l’illegalità di queste. La firma digitale è ammessa per tutti i rapporti con la pubblica amministrazione tranne in questo caso perché idella “” non hanno bisogno di raccogliere le” dice Marcoin presidio davanti a palazzo Chigi con i candidati della lista Referendum e democrazia. “Abbiamo fino a lunedì mattina per raccoglieresul sito in modalità digitale, se la democrazia non torna nell’agendaallora la nostra lista sarà esclusa– continua– E’ una discriminazione per coloro che non fanno già parte del Parlamento, abbiamo già ottenuto la ...

