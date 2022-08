ansa_liguria : Calcio: Msc Crociere è warm up back jersey sponsor Sampdoria - glooit : Calcio: Msc Crociere è warm up back jersey sponsor Sampdoria leggi su Gloo - Trend_Sett : MSC Crociere nuovo partner del Genoa calcio... #MSC -

"Siamo felici di dare il benvenuto aCrociere tra i nostri partner - ha dichiarato il presidente Marco Lanna - C'è un rapporto speciale tra la Sampdoria, il mare, la blue economy e la città di ...IlNapoli che produce in autonomia le casacche grazie un accordo con EA7, incassa circa 9 milioni dal binomio- ...(ANSA) - ROMA, 21 AGO - La Sampdoria e Msc Crociere insieme per la stagione 2022/23. Il terzo brand crocieristico al mondo sarà warm up back jersey sponsor del club calcistico e comparirà sul retro de ...Il terzo brand crocieristico al mondo sarà warm up back jersey sponsor del club e comparirà sul retro delle maglie.