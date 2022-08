Brad Pitt ed Emily Ratajkowski nuova coppia di Hollywood? (Di domenica 21 agosto 2022) E’ scoccata la scintilla tra Brad Pitt e Emily Ratajkowski, almeno stando ai rumor riportati dai magazine statunitensi. L’inedita coppia è stata avvistata più volte a passeggio mano nella mano per le vie di New York e all’uscita da un ristorante dopo una cenetta per due. Entrambi sono reduci da storie d’amore importanti: l’attore è ancora impegnato in un braccio di ferro spietato con la ex moglie Angelina Jolie, la modella è fresca di separazione da Sebastian Bear-McClard. Brad Pitt e Emily Ratajkowski sono stati avvistati a New York e il gossip è subito impazzito. Lui, con i suoi 58 anni, è uno degli uomini più affascinanti del mondo. Lei, 31enne, è una delle modelle più amate e desiderate. La frequentazione sarebbe ancora solo ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 21 agosto 2022) E’ scoccata la scintilla tra, almeno stando ai rumor riportati dai magazine statunitensi. L’ineditaè stata avvistata più volte a passeggio mano nella mano per le vie di New York e all’uscita da un ristorante dopo una cenetta per due. Entrambi sono reduci da storie d’amore importanti: l’attore è ancora impegnato in un braccio di ferro spietato con la ex moglie Angelina Jolie, la modella è fresca di separazione da Sebastian Bear-McClard.sono stati avvistati a New York e il gossip è subito impazzito. Lui, con i suoi 58 anni, è uno degli uomini più affascinanti del mondo. Lei, 31enne, è una delle modelle più amate e desiderate. La frequentazione sarebbe ancora solo ...

