Ambasciata del Messico in Italia | un francobollo per i 100 anni

L'Italia celebra con un francobollo i 100 anni della sede dell'Ambasciata del Messico. Poste Italiane ha comunicato che il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso un francobollo celebrativo del centenario della sede dell'Ambasciata del Messico in Italia, con indicazione tariffaria B, zona 2, 50 g. pari a 3,90€. Tiratura di cinquentomila esemplari. Foglio da quarantacinque esemplari. Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente, come rileva anche il Giornale Diplomatico. Il bozzetto è a cura di Tiziana Trinca. La vignetta raffigura la sede dell'Ambasciata del

