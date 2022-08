Scuola, i docenti no vax possono tornare in cattedra (Di sabato 20 agosto 2022) Dal prossimo settembre si torna in classe senza vaccino e senza mascherine. Lo stabilisce una nota inviata a tutti i presidi dal Ministero dell'Istruzione: «Il prossimo 31 agosto saranno esaurite le disposizioni emergenziali». E i loro effetti «non saranno prolungati nell'anno scolastico 2022/2023» Leggi su vanityfair (Di sabato 20 agosto 2022) Dal prossimo settembre si torna in classe senza vaccino e senza mascherine. Lo stabilisce una nota inviata a tutti i presidi dal Ministero dell'Istruzione: «Il prossimo 31 agosto saranno esaurite le disposizioni emergenziali». E i loro effetti «non saranno prolungati nell'anno scolastico 2022/2023»

