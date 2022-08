MotoGp, Bastianini è tornato, pole in Austria (Di sabato 20 agosto 2022) Enea Bastianini conquista la pole postion del gran premio d’Austria con il tempo di 1:28.772. Il pilota romagnolo ha preceduto le altre Ducati di Francesco Bagnaia e Jack Miller. Seconda fila per Jorge Martin, Fabio Quartararo e Johan Zarco. Per Bastianini è la prima pole in MotoGp. (Photo credits: Enea Bastianini)Al ritorno dalla pausa estiva, Enea ha ritrovato quella serenità che gli aveva permesso nella prima metà di stagione di vincere a sorpresa ben tre gare. A Silverstone è arrivato un buon 4° posto e adesso il pilota del team Ducati Gresini ha conquistato la pole nel GP Austria (che scatta domenica 21 agosto alle 14 in diretta su Sky e in streaming su NOW). Per 24enne di Rimini è un risultato storico, dato che si tratta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 20 agosto 2022) Eneaconquista lapostion del gran premio d’con il tempo di 1:28.772. Il pilota romagnolo ha preceduto le altre Ducati di Francesco Bagnaia e Jack Miller. Seconda fila per Jorge Martin, Fabio Quartararo e Johan Zarco. Perè la primain. (Photo credits: Enea)Al ritorno dalla pausa estiva, Enea ha ritrovato quella serenità che gli aveva permesso nella prima metà di stagione di vincere a sorpresa ben tre gare. A Silverstone è arrivato un buon 4° posto e adesso il pilota del team Ducati Gresini ha conquistato lanel GP(che scatta domenica 21 agosto alle 14 in diretta su Sky e in streaming su NOW). Per 24enne di Rimini è un risultato storico, dato che si tratta ...

