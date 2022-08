Mattarella | ' In Ucraina guerra scellerata provocata dall' aggressione russa'

annamaria_ff : RT @dariodangelo91: #Mattarella: 'A poca distanza da noi, nel cuore dell’Europa, si combatte una guerra scellerata, provocata dall’aggressi… - CeraMakelele : RT @Agenzia_Ansa: Mattarella: 'Nel cuore dell'Europa, si combatte una guerra scellerata, provocata dall'aggressione russa all'Ucraina'. Il… - LauraGi63815697 : RT @RisatoNicola: Ucraina, Mattarella: “guerra scuote l'umanità e valori fondativi ed identità #Europa: libertà, democrazia, LOTTA A NAZIFA… - consoli81 : RT @dariodangelo91: #Mattarella: 'A poca distanza da noi, nel cuore dell’Europa, si combatte una guerra scellerata, provocata dall’aggressi… - ddgiusto : RT @dariodangelo91: #Mattarella: 'A poca distanza da noi, nel cuore dell’Europa, si combatte una guerra scellerata, provocata dall’aggressi… -

... di invasione "A poca distanza da noi, nel cuore dell'Europa, si combatte una guerra scellerata, provocata dall'aggressione della Federazione Russa all'- scrivenel suo messaggio ...Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha inviato al Presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli, Bernhard ...dall'aggressione della Federazione Russa all'. L'...Parla di pace e dignità della persona il messaggio del presidente Mattarella al Meeting di Rimini “A poca distanza da noi, nel cuore dell’Europa, si combatte una guerra scellerata, provocata dall’aggr ...Le forniture di gas attraverso il Nord Stream saranno sospese dal 31 agosto al 2 settembre per "manutenzione". Lo ha reso noto la compagnia russa Gazprom.Il prezzo del gas tocca un nuovo massimo. Usa: ...