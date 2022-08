Ho scoperto il segreto di TikTok e ora so perché è meglio dei penzierini su Twitter

(Di sabato 20 agosto 2022) Sono mesi che m’interrogo su. Sulsia così ipnotico. Su cos’abbia di diverso dagli altri social network. Su Troisi e Savonarola. Su cosa stiamo diventando (questo meno, ancheogni volta che sto per pormi una domanda filosofica mi ricordo di quell’Altan che «Chi siamo? Dove andiamo? Che codice fiscale abbiamo?»). Chiara Galeazzi ha scritto sul Foglio cheè l’unico social sul quale si vedono i lavoratori, e io che sono un animo semplice ho pensato che in effetti l’algoritmo nelle scorse settimane era passato dal mostrarmi video di Crepet al mostrarmi video di gente che si lamenta degli stipendi bassi. Una mia amica più veloce a pensare ha commentato l’osservazione della Galeazzi dicendo: èè cinese (, non la Galeazzi). La risposta l’ho trovata su ...

