VIDEO Vuelta a Espana 2022, highlights e sintesi cronometro a squadre: la Jumbo-Visma domina e Roglic guadagna secondi sugli altri big (Di venerdì 19 agosto 2022) La Jumbo – Visma ha iniziato al meglio la Vuelta a Espana 2022. Nella prima tappa della corsa spagnola, ovvero la cronosquadre di Utrecht, la squadra olandese si è infatti imposta grazie a una grande prestazione e Robert Gesink si è preso la maglia di leader. La squadra di Primoz Roglic, uno dei principali favoriti per la vittoria finale, ha percorso i 23,3 km in 24’40” con una media di 56.676 km/h. Ha chiuso invece al secondo posto la INEOS Grenadiers di Richard Carapaz (+13”), mentre ha terminato in terza posizione la Quick-Step Vinyl Team di Remco Evenepoel (+14”). Tra gli altri big riescono a contenere i danni Simon Yates del Team BikeExchange-Jayco (+31”) e Joao Almeida della UAE Team Emirates (+33”), mentre perdono più terreno Jai Hindley della ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) Laha iniziato al meglio la. Nella prima tappa della corsa spagnola, ovvero la cronodi Utrecht, la squadra olandese si è infatti imposta grazie a una grande prestazione e Robert Gesink si è preso la maglia di leader. La squadra di Primoz, uno dei principali favoriti per la vittoria finale, ha percorso i 23,3 km in 24’40” con una media di 56.676 km/h. Ha chiuso invece al secondo posto la INEOS Grenadiers di Richard Carapaz (+13”), mentre ha terminato in terza posizione la Quick-Step Vinyl Team di Remco Evenepoel (+14”). Tra glibig riescono a contenere i danni Simon Yates del Team BikeExchange-Jayco (+31”) e Joao Almeida della UAE Team Emirates (+33”), mentre perdono più terreno Jai Hindley della ...

