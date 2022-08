Traffico Roma del 19-08-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 19 agosto 2022) Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazione non moltoregistrato al momento nessuna segnalazione degli Evo sul Raccordo Anulare consolari no polizia locale Ci segnala ancora un incidente allanina via Bernardino Alimena ridosso di via Orazio Raimondo altro incidente a Torre Spaccata Longo Viale Bruno pelizzi raccomandiamo le dovute attenzioni e attenzione anche ai lavori di potatura Invia l’anatra largo Brancaccio e via Labicana lavori di manutenzione sullaFiumicino tra l’aeroporto Bricofer Civitavecchia Fregene in direzioneè opportuno procedere anche qui con le dovute cautele proseguono anche i lavori sulla Cassia bis Veientana riduzione della sede stradale tra Castel de’ ceveri e il raccordo anulare frequenta la formazione di code in caso di aumento del ...