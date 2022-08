Suarez avvisa Nunez: “In nessun posto ti provocano come in Inghilterra” (Di venerdì 19 agosto 2022) Luis Suarez ha rilasciato un’intervista a ‘Telemundo’. L’ex attaccante del Liverpool (attualmente al Nacional) ha voluto dare un consiglio al giovane connazionale Darwin Nunez, arrivato ai Reds proprio durante l’estate. Quest’ultimo ha ricevuto un cartellino rosso per via di una testata durante lo scorso match casalingo contro il Crystal Palace terminato sull’1-1. Questo il commento del Pistolero: “Ho parlato con lui perchè ha iniziato a certi livelli da poco e deve capire che a partire da adesso lo andranno a provocare due o tre volte di più di prima. E in nessun posto fanno così come in Inghilterra, te lo dice un cretino che ha fatto qualche sbaglio e che se l’è passata male. Cadere e rialzarmi mi ha reso più forte, ma Darwin non deve dare altre possibilità di cadere in trappola, o ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 agosto 2022) Luisha rilasciato un’intervista a ‘Telemundo’. L’ex attaccante del Liverpool (attualmente al Nacional) ha voluto dare un consiglio al giovane connazionale Darwin, arrivato ai Reds proprio durante l’estate. Quest’ultimo ha ricevuto un cartellino rosso per via di una testata durante lo scorso match casalingo contro il Crystal Palace terminato sull’1-1. Questo il commento del Pistolero: “Ho parlato con lui perchè ha iniziato a certi livelli da poco e deve capire che a partire da adesso lo andranno a provocare due o tre volte di più di prima. E infanno cosìin, te lo dice un cretino che ha fatto qualche sbaglio e che se l’è passata male. Cadere e rialzarmi mi ha reso più forte, ma Darwin non deve dare altre possibilità di cadere in trappola, o ...

