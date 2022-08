Sondaggio horror | i dati “sgonfiano” Calenda

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 19 agosto 2022) A poco più di cinque settimane dal voto, il cosiddetto Terzo Polo sembra ancora al palo. Come riporta Repubblica, secondo i primi sondaggi, l’alleanza tra Azione e Italia Viva si posizionerebbe poco sopra il 5%.: brutte notizie perA seconda dell’istituto demoscopico,e Renzi otterrebbero il 5,1% delle preferenze (in accordo aidiffusi da G.d.c. a Ferragosto) o il 5,3% (come calcolato dall’Istituto Demopolis). Presi singolarmente, secondo ildi Enzo Risso, commissionato dalla Lega e pubblicato da Libero per il periodo 8-12 agosto, Italia Viva sarebbe al 2% ed Azione al 2,3%. Un risultato a doppia cifra dunque sembra ben lontano. Renzi, intervistato da Radio 24, tatticamente è caduto dalle nuvole: “Non c’è un obiettivo numerico, c’è un obiettivo politico”. Su ...