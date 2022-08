RAI: “Lozano ed Elmas? Deciso il loro futuro. Promessa di De Laurentiis a Spalletti” (Di venerdì 19 agosto 2022) CALCIOMERCATO NAPOLI. Ai microfoni di Rai News 24, Ciro Venerato ha fatto un nuovo aggiornamento sul futuro di diversi calciatori del Napoli: “Hirving Lozano ed Eljif Elmas – ha precisato Venerato – resteranno a Napoli. Non sono sul mercato. Questo trapela dalla dirigenza partenopea, che smentisce contatti diretti con Manchester United ed Everton. I due club avrebbero contattato i rispettivi agenti, non la società campana”. Venerato ha poi aggiunto che “la dirigenza del Napoli avrebbe promesso all’allenatore della formazione azzurra, Luciano Spalletti, di non vendere più nessun elemento della rosa (Hirving Lozano in primis, n.d.r.)”. “Conferme probabili, inoltre, anche per i due giovani Alessio Zerbin e Gianluca Gaetano: resteranno in Campania almeno fino al mese di gennaio”. Nelle scorse ore si ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 19 agosto 2022) CALCIOMERCATO NAPOLI. Ai microfoni di Rai News 24, Ciro Venerato ha fatto un nuovo aggiornamento suldi diversi calciatori del Napoli: “Hirvinged Eljif– ha precisato Venerato – resteranno a Napoli. Non sono sul mercato. Questo trapela dalla dirigenza partenopea, che smentisce contatti diretti con Manchester United ed Everton. I due club avrebbero contattato i rispettivi agenti, non la società campana”. Venerato ha poi aggiunto che “la dirigenza del Napoli avrebbe promesso all’allenatore della formazione azzurra, Luciano, di non vendere più nessun elemento della rosa (Hirvingin primis, n.d.r.)”. “Conferme probabili, inoltre, anche per i due giovani Alessio Zerbin e Gianluca Gaetano: resteranno in Campania almeno fino al mese di gennaio”. Nelle scorse ore si ...

