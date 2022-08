Masters 1000 Cincinnati, Sinner spreca e saluta agli ottavi: Auger-Aliassime ai quarti (Di venerdì 19 agosto 2022) Si ferma tra i rimpianti agli ottavi di finale il cammino di Jannik Sinner al Masters 1000 di Cincinnati. L’altoatesino è stato sconfitto da Felix Auger-Aliassime in tre set: 2-6 7-6 6-1. Sul cemento americano, il numero 12 del ranking parte bene e conquista subito un break che poi sa confermare, portandosi sul 3-0. Auger-Aliassime prova a salire di livello, ma Sinner è concentrato e riesce a chiudere il primo periodo in 38? sul 6-2. Nel primo game del secondo parziale il canadese tenta subito la fuga, ma Sinner è bravo a cancellare due palle break. Al sesto gioco arriva il break dell’azzurro, subito restituito nonostante l’occasione non sfruttata per il 5-2. Poi Jannik riesce a ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 agosto 2022) Si ferma tra i rimpiantidi finale il cammino di Jannikaldi. L’altoatesino è stato sconfitto da Felixin tre set: 2-6 7-6 6-1. Sul cemento americano, il numero 12 del ranking parte bene e conquista subito un break che poi sa confermare, portandosi sul 3-0.prova a salire di livello, maè concentrato e riesce a chiudere il primo periodo in 38? sul 6-2. Nel primo game del secondo parziale il canadese tenta subito la fuga, maè bravo a cancellare due palle break. Al sesto gioco arriva il break dell’azzurro, subito restituito nonostante l’occasione non sfruttata per il 5-2. Poi Jannik riesce a ...

SuperTennisTv : ?? Prima vittoria in carriera nel Masters 1000 canadese! @janniksin si impone in rimonta sul francese Mannarino e a… - SuperTennisTv : Campione delle #NittoATPFinals 2019 2 ?? del Masters 1000 di Monte Carlo in bacheca ??Tanti auguri al n.5 #ATP… - sportface2016 : #AtpCincinnati, #Sinner spreca e saluta agli ottavi: #AugerAliassime ai quarti - RSIsport : ?? Medvedev e Alcaraz raggiungono i quarti al Masters 1000 di Cincinnati. Tra le donne, Kvitova passa il turno mentr… - infoitsport : Masters 1000 Cincinnati: Jannik Sinner manca due palle match e poi crolla nel terzo set contro Felix Auger Aliassime -