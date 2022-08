Inter | Skriniar non parte Ora il nuovo contratto | i dettagli E Acerbi

MatteoBarzaghi : La proprietà dell’Inter, Steven Zhang, ha annunciato al managment che Milan Skriniar è fuori dal mercato. @SkySport #Skriniar - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | L'@Inter ha deciso di togliere #Skrinar dal mercato - DiMarzio : #Inter, contatti col @ChelseaFC per #Chalobah. Prima apertura della @OfficialSSLazio per il prestito di #Acerbi - DanGBenedini : RT @PSaltato: L’Inter toglie dal mercato skriniar! Fiaccolata di protesta della gazzetta per salvare i posti di lavoro! - AmalaTV_ : SkySport - L’#Inter vuole chiudere il rinnovo di #Skriniar subito, senza aspettare il primo settembre. Rinnovo a ci… -

C'è oggi, ci sarà domani, ci sarà pure dopodomani: così ha deliberato solennemente il presidente Zhang, chiamato a decidere in uno snodo decisivo per la stagione della sua. Non perderti le ...L'blinda: non è sul mercato Per un difensore in arrivo, un altro è stato blindato dai nerazzurri: dopo il nuovo rilancio del Psg per Milan" presentata offerta da 50 milioni ...NUOVO FRONTE – Archiviata la paura per la cessione di Milan Skriniar ora bisogna pensare a un’altra questione: il rinnovo con l’Inter. Da parte di Skriniar c’è un’altra questione che aiuta l’Inter: ..."È la giornata dei difensori in casa Inter, da un lato Milan Skriniar è stato tolto dal mercato e dall'altro c'è stata un'apertura da parte della Lazio per il trasferimento di Francesco Acerbi in ...