Google potrebbe portare un particolare sblocco col volto sui Pixel 6 e 7 (Di venerdì 19 agosto 2022) La telenovela legata al potenziale arrivo del supporto allo sblocco facciale sui Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro vive un nuovo episodio: sembra che Google abbia infatti trovato un nuovo e particolare modo per potere, finalmente, sbloccare la questione e, potenzialmente, consentire agli utenti in possesso di uno degli attuali top gamma della casa L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 19 agosto 2022) La telenovela legata al potenziale arrivo del supporto allofacciale sui6 e6 Pro vive un nuovo episodio: sembra cheabbia infatti trovato un nuovo emodo per potere, finalmente, sbloccare la questione e, potenzialmente, consentire agli utenti in possesso di uno degli attuali top gamma della casa L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Google potrebbe portare un particolare sblocco col volto sui Pixel 6 e 7 - giacomotesio : @michelepisani80 @LVelenosa @googleanalytics In teoria, si. Ma non senza un server proxy ulteriore che rimuove tutt… - superbely : @Marco_dreams @fenice_risorta @stella_branca @GiorgiaMeloni Se qualcuno avesse delle curiosità, potrebbe digitare A… - WILCHE91 : @fm197544 @PRevelchione @DarkLadyMouse @BomberOratorio @petergomezblog @marcotravaglio @a_padellaro… - 2_crim : @fabius10scudi @nerimatteo @daje_a @Luca_S2_ @Italianbirder Fabius mi sa che hai ragione tu! In effetti parla di un… -