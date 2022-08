(Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) –hanno rimosso glidella Children’s Health Defense con l’accusa di fare disinformazione sanitaria in relazione al coronavirus e di aver violato ripetutamente le regole che vietano la diffusione di notizie false sul Covid-19. L’organizzazione non governativa guidata daJr. è uno dei più influenti gruppi no-vax degli Stati Uniti e tra le più attive sui social media. Lo stesso, convinto no-vax, è stato cacciato danel 2021, mentre la sua pagina suresta attiva. “sta agendo come un surrogato della crociata del governo federale per mettere a tacere tutte le critiche alle politiche draconiane del governo”, ha commentato. La ...

Adnkronos : Facebook e Instagram rimuovono account ong #novax di Robert #Kennedy Jr. - Dischi_Vinile : ? PREORDER NUOVO ARRIVO! ???? Cor Veleno - Buona Pace Unisciti al nostro canale Telegram! ?? - STABILOBOSS1969 : Ho conosciuto una donna , impegnata in una Onlus , attenta alle tematiche sulla povertà ecc. Dovevamo uscire a cena… - Pisanello : OSIMU : La celebrazione dell’attimo - lifestyleblogit : Facebook e Instagram rimuovono account ong no vax di Robert Kennedy Jr - -

hanno rimosso gli account della Children's Health Defense con l'accusa di fare disinformazione sanitaria in relazione al coronavirus e di aver violato ripetutamente le regole che ...... ha chiesto di abbattere il muro dell'omertà: 'Chi sa, parli' ha scritto su. Il ... o Isabella Ferrari, la cui casa è in un'altra parte dell'isola, e che ieri ha scritto su: 'La mia è ...(Adnkronos) – Facebook e Instagram hanno rimosso gli account della Children’s Health Defense con l’accusa di fare disinformazione sanitaria in relazione al coronavirus e di aver violato ripetutamente ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...