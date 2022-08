Covid, problemi di memoria per chi ha perso l’olfatto: lo rivela uno studio sui pazienti a 6 mesi dalle dimissioni (Di venerdì 19 agosto 2022) C’e’ un legame tra la perdita dell’olfatto o del gusto nei pazienti che hanno avuto il Covid-19 e le difficolta’ di attenzione e memoria. Ne e’ convinto un gruppo di ricercatori coordinato dall’Hospital das Clinicas di San Paolo (Brasile) che, in uno studio pubblicato su European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, ha analizzato i dati di 701 pazienti ricoverati per Covid-19 moderato o grave durante la prima ondata del 2020. In particolare, i ricercatori hanno valutato i deficit sensoriali (per l’olfatto e il gusto) nei pazienti a 6 mesi dalle dimissioni ospedaliere attraverso questionari. Il 20% dei pazienti ha riportato un ridotto senso del gusto, il ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 19 agosto 2022) C’e’ un legame tra la perdita delo del gusto neiche hanno avuto il-19 e le difficolta’ di attenzione e. Ne e’ convinto un gruppo di ricercatori coordinato dall’Hospital das Clinicas di San Paolo (Brasile) che, in unopubblicato su European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, ha analizzato i dati di 701ricoverati per-19 moderato o grave durante la prima ondata del 2020. In particolare, i ricercatori hanno valutato i deficit sensoriali (pere il gusto) neia 6ospedaliere attraverso questionari. Il 20% deiha riportato un ridotto senso del gusto, il ...

repubblica : Il long Covid ha vita breve, dopo sei mesi molti problemi scompaiono: lo studio su 50mila contagiati della prima or… - repubblica : Il Long Covid ha vita breve, dopo sei mesi molti problemi scompaiono [di Elena Dusi] - emobranco : RT @repubblica: Il long Covid ha vita breve, dopo sei mesi molti problemi scompaiono: lo studio su 50mila contagiati della prima ora in Lom… - cuchacucha : RT @repubblica: Il long Covid ha vita breve, dopo sei mesi molti problemi scompaiono: lo studio su 50mila contagiati della prima ora in Lom… - zazoomblog : Covid Sileri: Due problemi in autunno rialzo contagi e incognita influenza - #Covid #Sileri: #problemi #autunno -