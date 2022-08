Cadavere in mare a Fiumicino: identificato il corpo (Di venerdì 19 agosto 2022) Fiumicino – Si chiamava Mauro Piccinelli, l’uomo trovato senza vita ieri, 18 agosto, nelle acque antistante la spiaggia di Pesce Luna (leggi qui) Si tratta di un tassista romano di 56 anni che sembra fosse un frequentatore abituale di quel tratto di spiaggia. Qualcuno, anche nelle scorse ore, sembra averlo visto passeggiare sulla battigia, come succedeva spesso. L’idea che si sta facendo sempre più spazio, quindi, è che sia stato trascinato dalle onde. Non è escluso però che si sia trattato di un malore, l’ennesimo sulle spiagge del litorale romano. Ma per ora si tratta solo di ipotesi: bisognerà aspettare l’esito delle indagini dei Carabinieri e della Guardia Costiera, intervenuti sul posto, per capire le cause del decesso. A riportare a riva il Cadavere è stato un gruppo di surfisti. A seguire sono intervenute le forze dell’ordine che nel giro di ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 19 agosto 2022)– Si chiamava Mauro Piccinelli, l’uomo trovato senza vita ieri, 18 agosto, nelle acque antistante la spiaggia di Pesce Luna (leggi qui) Si tratta di un tassista romano di 56 anni che sembra fosse un frequentatore abituale di quel tratto di spiaggia. Qualcuno, anche nelle scorse ore, sembra averlo visto passeggiare sulla battigia, come succedeva spesso. L’idea che si sta facendo sempre più spazio, quindi, è che sia stato trascinato dalle onde. Non è escluso però che si sia trattato di un malore, l’ennesimo sulle spiagge del litorale romano. Ma per ora si tratta solo di ipotesi: bisognerà aspettare l’esito delle indagini dei Carabinieri e della Guardia Costiera, intervenuti sul posto, per capire le cause del decesso. A riportare a riva ilè stato un gruppo di surfisti. A seguire sono intervenute le forze dell’ordine che nel giro di ...

