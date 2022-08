Basket, Pozzecco dopo il ko con la Serbia: “Siamo stati intensi, è l’atteggiamento giusto per il futuro” (Di venerdì 19 agosto 2022) Il CT della nazionale italiana maschile di Basket, Gianmarco Pozzecco, ha parlato dopo il ko subito in amichevole contro la Serbia. L’allenatore ha dichiarato di essere soddisfatto nonostante la sconfitta, per l’atteggiamento visto in campo da parte dei suoi ragazzi: “La cosa che conta per me è come i ragazzi scendono in campo e come vivono emotivamente la partita. Oggi Siamo stati intensi ed è l’unica cosa che ha un valore assoluto. Voglio vedere giocatori che riescano ad esprimere le loro abilità e per farlo devono avere tranquillità, consapevolezza, fiducia e confidenza. Lo stesso vale a livello di squadra: è la base del mio lavoro”. Sempre il coach azzurro ha poi aggiunto: “Andiamo per la nostra strada, consapevoli che ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 agosto 2022) Il CT della nazionale italiana maschile di, Gianmarco, ha parlatoil ko subito in amichevole contro la. L’allenatore ha dichiarato di essere soddisfatto nonostante la sconfitta, pervisto in campo da parte dei suoi ragazzi: “La cosa che conta per me è come i ragazzi scendono in campo e come vivono emotivamente la partita. Oggied è l’unica cosa che ha un valore assoluto. Voglio vedere giocatori che riescano ad esprimere le loro abilità e per farlo devono avere tranquillità, consapevolezza, fiducia e confidenza. Lo stesso vale a livello di squadra: è la base del mio lavoro”. Sempre il coach azzurro ha poi aggiunto: “Andiamo per la nostra strada, consapevoli che ...

