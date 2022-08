Vuelta 2022 | sesta tappa Bilbao-Ascensiòn al Pico Jano | percorso e altimetria

(Di giovedì 18 agosto 2022) Ile l’delladelladi Spagna, laaldi 181,2 chilometri. Grande attesa per il primo arrivo in salita di questa edizione, con un finale scoppiettante su una salita inedita per la. Dopo il GPM iniziale del Puerto de Alisas, la corsa entrerà nel vivo con la salita della Collada de Brenes (6,8 km alla media dell’8,2% e punte del 15%) che terminerà a circa 35 km dall’arrivo. Dopo la discesa e il breve tratto in fondovalle ecco l’ascesa conclusiva al: 12,6 km al 6,6% medio, ma con la percentuale falsata da un tratto pianeggiante centrale. Le punte al 12% potrebbero vedere gli uomini di ...

Quando vincere non basta più, per entrare nella storia bisogna fare un passo avanti. Il ciclismo è uno sport che sa guardare al futuro e lo fa tenendo sempre aperti gli occhi sul suo grande passato: ...Primoz Roglic, tre volte vincitore dellaCiclismo, Vuelta 2022: gli orari dell'ottava tappa da La Pola Llaviana a Collau Fancuaya. Come vedere la corsa in diretta tv e streaming ...Ciclismo, Vuelta 2022: il programma e gli orari della settima tappa Camargo-Cistierna, come vedere la corsa in diretta tv e streaming ...