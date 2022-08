Tragedia a Latina, giovane muore per un malore in un locale: era mamma di due bimbi (Di giovedì 18 agosto 2022) Tragedia nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 agosto a Latina dove una ragazza di 26 anni, mamma di due bambini, è morta mentre si trovava in un locale. Come riporta il Messaggero.it, «era con la sorella e le amiche e si stava divertendo con i balli di gruppo. Poi è crollata a terra. Un malore». Latina, giovane di 26 anni muore in un locale Secondo la ricostruzione dei giornali locali la Tragedia si è consumata in pochi minuti intorno all’1.30. Come riporta Today.it, la 26enne, residente ad Aprilia, era con alcuni amici nel locale quando si è sentita male. Sono stati immediatamente chiamati i soccorsi ma quando è arrivato il 118 era troppo tardi. I sanitari hanno solo potuto accertare il decesso ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 18 agosto 2022)nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 agosto adove una ragazza di 26 anni,di due bambini, è morta mentre si trovava in un. Come riporta il Messaggero.it, «era con la sorella e le amiche e si stava divertendo con i balli di gruppo. Poi è crollata a terra. Un».di 26 anniin unSecondo la ricostruzione dei giornali locali lasi è consumata in pochi minuti intorno all’1.30. Come riporta Today.it, la 26enne, residente ad Aprilia, era con alcuni amici nelquando si è sentita male. Sono stati immediatamente chiamati i soccorsi ma quando è arrivato il 118 era troppo tardi. I sanitari hanno solo potuto accertare il decesso ...

