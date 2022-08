Sinner-Auger-Aliassime oggi, ATP Cincinnati 2022: orario, programma, tv, streaming (Di giovedì 18 agosto 2022) Dopo aver superato, nella serata di ieri, Miomir Kecmanovic (ritiratosi a metà del secondo set), si profila per Jannik Sinner un ottavo di finale ostico all’ATP Cincinnati 2022: nella notte italiana tra oggi giovedì 18 agosto e venerdì 19 l’azzurro sfiderà Felix Auger-Aliassime. Voglia di rivalsa per l’altoatesino, dal momento che l’unico precedente con il canadese risale a qualche mese fa, sempre in un ottavo di finale ma a Madrid e in quell’occasione Sinner concluse in modo a dir poco amaro la sua avventura nel torneo. Adesso può esserci il riscatto nel match che mette in palio la qualificazione ai quarti. Per assistere all’incontro, tuttavia, bisognerà attendere come detto la notte tra oggi e domani: la programmazione del torneo ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022) Dopo aver superato, nella serata di ieri, Miomir Kecmanovic (ritiratosi a metà del secondo set), si profila per Jannikun ottavo di finale ostico all’ATP: nella notte italiana tragiovedì 18 agosto e venerdì 19 l’azzurro sfiderà Felix. Voglia di rivalsa per l’altoatesino, dal momento che l’unico precedente con il canadese risale a qualche mese fa, sempre in un ottavo di finale ma a Madrid e in quell’occasioneconcluse in modo a dir poco amaro la sua avventura nel torneo. Adesso può esserci il riscatto nel match che mette in palio la qualificazione ai quarti. Per assistere all’incontro, tuttavia, bisognerà attendere come detto la notte trae domani: lazione del torneo ...

