“Necessari altri controlli”. Ida Platano senza pace, la notizia a poche settimane dal malore (Di giovedì 18 agosto 2022) C’è stata grande preoccupazione in questi giorni per Ida Platano e le sue condizioni di salute, dopo che lei aveva fatto vedere di essere in ospedale. Ma c’è anche di più perché diversi utenti si erano scagliati contro la dama di Uomini e Donne, infatti si era ipotizzato anche che stesse esagerando solamente per far parlare di sé anche ora che il dating show non è in corso. A questo punto l’ex di Riccardo Guarnieri ha deciso di rompere il silenzio e ha voluto fare chiarezza attraverso alcune stories, postate su Instagram. Ida Platano ha messo tutti in apprensione e, fatta eccezione per gli hater che l’hanno attaccata, in tanti si sono voluti sincerare delle sue condizioni di salute dopo essere stata in ospedale. Lei ha voluto fornire altri particolari sulla vicenda e ha ammesso che il suo stato clinico non è stato dei migliori. C’è ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 18 agosto 2022) C’è stata grande preoccupazione in questi giorni per Idae le sue condizioni di salute, dopo che lei aveva fatto vedere di essere in ospedale. Ma c’è anche di più perché diversi utenti si erano scagliati contro la dama di Uomini e Donne, infatti si era ipotizzato anche che stesse esagerando solamente per far parlare di sé anche ora che il dating show non è in corso. A questo punto l’ex di Riccardo Guarnieri ha deciso di rompere il silenzio e ha voluto fare chiarezza attraverso alcune stories, postate su Instagram. Idaha messo tutti in apprensione e, fatta eccezione per gli hater che l’hanno attaccata, in tanti si sono voluti sincerare delle sue condizioni di salute dopo essere stata in ospedale. Lei ha voluto fornireparticolari sulla vicenda e ha ammesso che il suo stato clinico non è stato dei migliori. C’è ...

