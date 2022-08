Napoli, Rrahmani: «Vogliamo lo scudetto. Kvaratskhelia? Futuro campione» (Di giovedì 18 agosto 2022) Il difensore del Napoli Amir Rrahmani ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli nella trasmissione Radio Goal: gli obiettivi e la sfida alle rivali scudetto – «Sarà come l’anno scorso, dobbiamo giocare partita per partita. Speriamo che alla fine di stare lì davanti e lottare per lo scudetto» KIM – «Stiamo parlando e cercando di mettere a posto quello che vuole il mister. In Turchia faceva un altro tipo di gioco, si deve abituare al nostro gioco, per adesso stiamo facendo bene». KVARA – «Speriamo che sia un Futuro campione. Ha tutte le qualità per essere forte, cerca sempre di puntare l’uomo. E’ molto pericoloso». ARRIVI E PARTENZE – «Quelli che sono partiti erano giocatori importanti, quelli che li devono sostituire devono fare bene. I nuovi arrivati già stanno ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 agosto 2022) Il difensore delAmirha parlato a Radio Kiss Kissnella trasmissione Radio Goal: gli obiettivi e la sfida alle rivali– «Sarà come l’anno scorso, dobbiamo giocare partita per partita. Speriamo che alla fine di stare lì davanti e lottare per lo» KIM – «Stiamo parlando e cercando di mettere a posto quello che vuole il mister. In Turchia faceva un altro tipo di gioco, si deve abituare al nostro gioco, per adesso stiamo facendo bene». KVARA – «Speriamo che sia un. Ha tutte le qualità per essere forte, cerca sempre di puntare l’uomo. E’ molto pericoloso». ARRIVI E PARTENZE – «Quelli che sono partiti erano giocatori importanti, quelli che li devono sostituire devono fare bene. I nuovi arrivati già stanno ...

aleco891 : RT @FDRmou: Il mercato del napoli se lo faceva la Roma: 'Raspadori 35M,????quali garanzie ti da? Ndombele calciatore cacciato via da tutti… - EnricoEsposito7 : Meret (?) - Sirigu Di Lorenzo - Zanoli Rrahmani - Ostigard Kim - Juan Jesus Olivera - Mario Rui Lobotka - Demme An… - maarzoli : RT @FDRmou: Il mercato del napoli se lo faceva la Roma: 'Raspadori 35M,????quali garanzie ti da? Ndombele calciatore cacciato via da tutti… - Lopez92Paul : RT @FDRmou: Il mercato del napoli se lo faceva la Roma: 'Raspadori 35M,????quali garanzie ti da? Ndombele calciatore cacciato via da tutti… - G_Sciarrettasr : RT @FDRmou: Il mercato del napoli se lo faceva la Roma: 'Raspadori 35M,????quali garanzie ti da? Ndombele calciatore cacciato via da tutti… -