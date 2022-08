Morta in discoteca a 26 anni: la vittima Francesca Testana (Di giovedì 18 agosto 2022) Un infarto mentre ballava con gli amici. Una serata trascorsa in discoteca, a Latina, nel noto locale “El Paso” si è trasformata in tragedia per la 26enne di Aprilia Francesca Testana. La giovane verso l’1:30 di questa notte si è accasciata. Tutti, intorno a lei, si sono accorti che si trattata di qualcosa di grave. I tentativi di soccorso Un’infermeria, che si trovava nel locale, ha provato a rianimarla, facendole un massaggio cardiaco. Nel frattempo sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, con un’ambulanza e l’automedica. Ma neanche loro, nonostante tutti i tentativi fatti, sono riusciti a salvarle la vita. Sul posto anche i Carabinieri del Comando Provinciale di Latina. I militari hanno avviato un’indagine per capire quali possano essere state le cause della morte della ragazza, che dai primi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 18 agosto 2022) Un infarto mentre ballava con gli amici. Una serata trascorsa in, a Latina, nel noto locale “El Paso” si è trasformata in tragedia per la 26enne di Aprilia. La giovane verso l’1:30 di questa notte si è accasciata. Tutti, intorno a lei, si sono accorti che si trattata di qualcosa di grave. I tentativi di soccorso Un’infermeria, che si trovava nel locale, ha provato a rianimarla, facendole un massaggio cardiaco. Nel frattempo sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, con un’ambulanza e l’automedica. Ma neanche loro, nonostante tutti i tentativi fatti, sono riusciti a salvarle la vita. Sul posto anche i Carabinieri del Comando Provinciale di Latina. I militari hanno avviato un’indagine per capire quali possano essere state le cause della morte della ragazza, che dai primi ...

fanpage : Una ragazza di 26 anni è morta questa notte in discoteca dopo un malore. Subito allertati i soccorsi, ma non c'è st… - CorriereCitta : Morta in discoteca a 26 anni: la vittima Francesca Testana - mummy53690440 : Malore in discoteca, mamma di due bimbi muore a 26 anni - PalermoToday : Malore in discoteca, mamma di due bimbi muore a 26 anni - Today_it : Malore in discoteca, mamma di due bimbi muore a 26 anni -