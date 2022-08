LIVE Canoa velocità, Europei 2022 in DIRETTA: Craciun e Santini in finale nel C2 500! Semifinale per Cicali-Petracca e Schera-Freschi (Di giovedì 18 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.32 Potdevin, Wydera e Yepifanov in finale dalla seconda batteria del VL3 200 maschile della paraCanoa. 15.30 Seconda batteria del VL3 200 maschile che vedrà in gara: UKR 472 YEPIFANOV Vladyslav POL 356 WYDERA Robert FRA 127 POTDEVIN Eddie ESP 79 MOSQUERA Adrian ESP 82 REJA Javier GBR 149 TWEEDIE Martin 15.26 Quarta posizione per Mirko Nicoli! Sfuma davvero di un soffio l’accesso diretto in finale. Vince Eyers davanti ad Aber e Swoboda. 15.24 Si passa alla paraCanoa con la prima batteria del VL3 200 maschile: c’è il nostro Mirko Nicoli. Ecco gli atleti in partenza: FRA 117 ABER Abel ARM 4 PETROSYAN ArturITA283 NICOLI Mirko IRL 253 O’LEARY Patrick AUT 10 SWOBODA Markus GBR 139 EYERS Jack 15.21 Vince l’Ucraina con un grandissimo ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.32 Potdevin, Wydera e Yepifanov indalla seconda batteria del VL3 200 maschile della para. 15.30 Seconda batteria del VL3 200 maschile che vedrà in gara: UKR 472 YEPIFANOV Vladyslav POL 356 WYDERA Robert FRA 127 POTDEVIN Eddie ESP 79 MOSQUERA Adrian ESP 82 REJA Javier GBR 149 TWEEDIE Martin 15.26 Quarta posizione per Mirko Nicoli! Sfuma davvero di un soffio l’accesso diretto in. Vince Eyers davanti ad Aber e Swoboda. 15.24 Si passa alla paracon la prima batteria del VL3 200 maschile: c’è il nostro Mirko Nicoli. Ecco gli atleti in partenza: FRA 117 ABER Abel ARM 4 PETROSYAN ArturITA283 NICOLI Mirko IRL 253 O’LEARY Patrick AUT 10 SWOBODA Markus GBR 139 EYERS Jack 15.21 Vince l’Ucraina con un grandissimo ...

