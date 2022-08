(Di giovedì 18 agosto 2022) In tutti iditroviamo un diario di bordo, uno spaccato della vita dell’artista che – come ogni musicante insegna – racconta il suo quotidiano e il suo vissuto. Il risultato sono tante canzoni che disegnano una generazione, da quella tormentata per le prime pulsioni sentimentali a quella più spavalda – La Mia Moto, per esempio – ma anche quella più intimista fino ai momenti più festaioli.Cherubini è padre, marito, giullare e cantastorie, ma soprattutto un cantautore ispirato anche nei suoi momenti più leggeri. Dal 2019 è oggetto di polemiche per il Jova Beach Party, la grande festa itinerante che il cantautore porta sulle più belle spiagge italiane. Ad attaccarlo sono gli ambientalisti che lo accusano di deturpare l’ecosistema con i suoi concerti.1992 ...

Manuello049 : ???? lit obsessed with Bad Bunny’s album ???? lit obsesionado con el álbum de Bad?? ????uno dei migliori album da ascoltar… - trovarsi : Lover è uno degli album migliori di Taylor e chi non ne coglie la bellezza è tasteless - ronniehowlett3 : RT @RedazioneFilmTv: Cosa resta del rock oggi? Fine di un'epoca o alba di una nuova era? Scoprilo nell'ottava puntata di Ziggy, speciale d… - RedazioneFilmTv : Cosa resta del rock oggi? Fine di un'epoca o alba di una nuova era? Scoprilo nell'ottava puntata di Ziggy, special… - charlixdoll : @wwandaxvision Ariana è letteralmente una delle migliori voci dell’attuale panorama musicale. La questione r.e.m be… -

OptiMagazine

... si sono esibiti in alcuni tra ifestival musicali italiani come Ortgia Sound System e ... 'JURA' il primoa suo nome che viene presentato al Macro di Roma in occasione del festival '...Diceva: "Perché dev'essere così difficile Perché non pubblicare l'e basta". I Guns sono ... Abbiamo fatto i concertie quelli peggiori. Era come stare sulle montagne russe. Ma è quello ... I migliori album di Jovanotti, da Lorenzo 1994 a Oh Vita! Oggi, giovedì 18 agosto, “I giorni migliori live” di Cordepazze farà tappa al Mad Giardino Urbano di Rosolini (Via Pachinello, 13 – ingresso gratuito, ore 22.15). La band palermitana, che salirà sul p ...Oggi, giovedì 18 agosto, “I giorni migliori live” di Cordepazze farà tappa al Mad Giardino Urbano di Rosolini (Via Pachinello, 13 – ingresso gratuito, ore 22.15). La band palermitana, che salirà sul p ...