Giovanni Ciacci e Orietta Berti hanno un conto da saldare datato 1999 | “Lui mi ha creato un danno” | cosa è successo

Leggi su biccy

(Di giovedì 18 agosto 2022) In merito alla settima edizione del Grande Fratello Vip circolano numerosi nomi ma solo due sono stati confermati dalla produzione., nel ruolo di concorrente ein quelli di opinionista al fianco della confermata Sonia Bruganelli. E proprio fraci sarebbe unin sospesoe che presumibilmente sarà affrontato nel corso della primissima puntata. Intervistata dal settimanale Gente, la cantante ha infatti così parlato del concorrente: “Ho undacon. Lo conosco, purtroppo. Non ho un bel ricordo. Doveva portarmi gli abiti a Sanremo ma li ha persi in treno. Mi haun ...