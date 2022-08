Cristiano Ronaldo multato per aver aggredito un ragazzo autistico: lo colpì alla mano al termine di una partita (Di giovedì 18 agosto 2022) Prosegue il momento negativo di Cristiano Ronaldo. Il portoghese, oltre ad aver rotto con il Manchester United ed essere da mesi alla ricerca di una squadra alternativa ai Red Devils, ora deve fare i conti con una multa. Come riporta il Daily Mirror, l’attaccante è stato interrogato e successivamente multato dalla polizia di Liverpool per un fatto risalente al match dello scorso aprile contro l’Everton. A Goodison Park lo United perse per 1-0 e Ronaldo uscendo dal campo perse la testa lasciandosi andare a un gesto di stizza nei confronti di un ragazzo. Il cinque volte Pallone d’Oro diede una specie di “schiaffo” alla mano del giovane che si trovava a bordo campo e stava riprendendo con il suo cellulare l’uscita dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) Prosegue il momento negativo di. Il portoghese, oltre adrotto con il Manchester United ed essere da mesiricerca di una squadra alternativa ai Red Devils, ora deve fare i conti con una multa. Come riporta il Daily Mirror, l’attaccante è stato interrogato e successivamentepolizia di Liverpool per un fatto risalente al match dello scorso aprile contro l’Everton. A Goodison Park lo United perse per 1-0 euscendo dal campo perse la testa lasciandosi andare a un gesto di stizza nei confronti di un. Il cinque volte Pallone d’Oro diede una specie di “schiaffo”del giovane che si trovava a bordo campo e stava riprendendo con il suo cellulare l’uscita dal ...

