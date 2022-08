Bonus asilo nido, al via le domande per richiederlo: requisiti e come funziona (Di giovedì 18 agosto 2022) Dal 1° agosto è disponibile la piattaforma INPS dove richiedere il contributo per pagare la frequenza di asili nido pubblici o privati autorizzati. La misura è riconosciuta a tutti: chiunque, infatti, può richiedere il Bonus, anche se ha un ISEE alto. L’importante è che ciascun nucleo familiare abbia un figlio con un’età fino a tre L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 18 agosto 2022) Dal 1° agosto è disponibile la piattaforma INPS dove richiedere il contributo per pagare la frequenza di asilipubblici o privati autorizzati. La misura è riconosciuta a tutti: chiunque, infatti, può richiedere il, anche se ha un ISEE alto. L’importante è che ciascun nucleo familiare abbia un figlio con un’età fino a tre L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

