AEW | Aggiunti due nuovi match alla card di All Out | c’è Thunder Rosa vs Toni Storm

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 18 agosto 2022) Si va rivelando ladel ppv All Out. Nel corso dell’ultima puntata sono statialtri due, uno femminile ed uno trios. Wardlow e gli FTR hanno infatti accettato la sfida di Sonjay Dutt, Jay Lethal e Satnam Singh per un3 vs 3. Successivamente il tavolo di commento ha confermato cheandrà nuovamente all’assalto del titolo femminile detenuto da. Ladi All Out AEW World Heavyweight Championship: CM Punk vs Jon Moxley Women’s World Championship:(c) vs.AEW World Trios Championship tournament final Wardlow & FTR vs. Jay Lethal, Satnam Singh & Sonjay Dutt