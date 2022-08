Verso Napoli-Monza, Ounas non si allena: la notizia su Fabián Ruiz (Di mercoledì 17 agosto 2022) Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Monza in programma domenica allo Stadio Maradona alle ore 18.30 per la seconda giornata di Serie A. Il gruppo dopo una prima fase di attivazione in palestra ha svolto lavoro tattico e partita a campo ridotto. Zedadka, Ambrosino e Fabian hanno fatto personalizzato in campo. Ounas non ha svolto la sessione di allenamento per gastroenterite. FONTE: SSC Napoli Adam Ounas (Getty Images) SSC Napoli, la situazione di Ounas Quest’oggi Adam Ounas non ha preso parte alla seduta mattutina di allenamento all’SSC Konami Training Center per via di una gastroenterite. Il futuro dell’esterno algerino resta ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 17 agosto 2022) Seduta mattutina per ilall’SSC Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro ilin programma domenica allo Stadio Maradona alle ore 18.30 per la seconda giornata di Serie A. Il gruppo dopo una prima fase di attivazione in palestra ha svolto lavoro tattico e partita a campo ridotto. Zedadka, Ambrosino e Fabian hanno fatto personalizzato in campo.non ha svolto la sessione dimento per gastroenterite. FONTE: SSCAdam(Getty Images) SSC, la situazione diQuest’oggi Adamnon ha preso parte alla seduta mattutina dimento all’SSC Konami Training Center per via di una gastroenterite. Il futuro dell’esterno algerino resta ...

