“Uomini e Donne”, aria di crisi tra Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia: la conferma della coppia (Di mercoledì 17 agosto 2022) Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo stanno attraversando un momento di profonda crisi sentimentale. La coppia, nata nello studio di “Uomini e Donne”, sta insieme da ben nove anni e condivide due figli. Ma da qualche mese le cose non vanno più per il verso giusto e, dopo pressanti richieste dei fan, i due hanno finalmente svelato cosa sta succedendo alla loro famiglia. Da molto tempo, infatti, i follower più attenti avevano notato un allontanamento: Eugenio sempre lontano per lavoro, mentre Francesca sempre con le amiche. Ma la coppia non si era mai sbottonata, fino ad ora. In una serie di storie su Instagram, Colombo ha, infatti, svelato: “Come sapete, io non parlo mai di queste ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 17 agosto 2022)Deledstanno attraversando un momento di profondasentimentale. La, nata nello studio di “”, sta insieme da ben nove anni e condivide due figli. Ma da qualche mese le cose non vanno più per il verso giusto e, dopo pressanti richieste dei fan, i due hanno finalmente svelato cosa sta succedendo alla loro famiglia. Da molto tempo, infatti, i follower più attenti avevano notato un allontanamento:sempre lontano per lavoro, mentresempre con le amiche. Ma lanon si era mai sbottonata, fino ad ora. In una serie di storie su Instagram,ha, infatti, svelato: “Come sapete, io non parlo mai di queste ...

