Tony Khan: “La gente mi paragona a Paul Heyman” (Di mercoledì 17 agosto 2022) Durante un’apparizione su Busted Open Radio questa settimana, il presidente e amministratore delegato della AEW Tony Khan ha parlato del fatto che spesso viene paragonato a Paul Heyman della WWE. Tony Khan ha parlato delle persone che lo paragonano a Paul Heyman spiegando che il paragone viene fatto per via della passione per il wrestling che entrambi avevano in comune prima di essere loro stessi a capo della loro compagnia. Khan ha raccontato: “Essendo anche io un fan che ha frequentato il wrestling e i wrestler per molto tempo e poi si è buttato nel business, la gente mi dice spesso ‘Mi ricordi questa persona’. Penso che siamo persone davvero diverse e non ho mai parlato con ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 17 agosto 2022) Durante un’apparizione su Busted Open Radio questa settimana, il presidente e amministratore delegato della AEWha parlato del fatto che spesso vieneto adella WWE.ha parlato delle persone che lono aspiegando che il paragone viene fatto per via della passione per il wrestling che entrambi avevano in comune prima di essere loro stessi a capo della loro compagnia.ha raccontato: “Essendo anche io un fan che ha frequentato il wrestling e i wrestler per molto tempo e poi si è buttato nel business, lami dice spesso ‘Mi ricordi questa persona’. Penso che siamo persone davvero diverse e non ho mai parlato con ...

