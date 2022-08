Spalletti: “Ci sono rimasto malissimo per la Panda rubata a Napoli. Non l’ho più ritrovata” (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il furto della Fiat Panda è uno degli argomenti trattati durante l’intervista di Luciano Spalletti a Diletta Leotta su DAZN (QUI puoi leggere altre dichiarazioni del ‘tête-à-tête’ con la giornalista). L’allenatore di Certaldo ha ricordato l’episodio capitato l’anno scorso che gli ha fatto male: “La Panda è la mia macchina preferita. Ne ho una qui e una a Napoli. Quella che mi hanno rubato non l’ho ritrovata. Quando sono uscito dall’albergo ci sono rimasto male, malissimo. sono cose che non è giusto subire, i responsabili andrebbero puniti, ora mi piace pensare che sia servita a qualche padre di famiglia che adesso la sta adoperando per portare i suoi figli a scuola”. L’allenatore toscano si è poi ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il furto della Fiatè uno degli argomenti trattati durante l’intervista di Lucianoa Diletta Leotta su DAZN (QUI puoi leggere altre dichiarazioni del ‘tête-à-tête’ con la giornalista). L’allenatore di Certaldo ha ricordato l’episodio capitato l’anno scorso che gli ha fatto male: “Laè la mia macchina preferita. Ne ho una qui e una a. Quella che mi hanno rubato non. Quandouscito dall’albergo cimale,cose che non è giusto subire, i responsabili andrebbero puniti, ora mi piace pensare che sia servita a qualche padre di famiglia che adesso la sta adoperando per portare i suoi figli a scuola”. L’allenatore toscano si è poi ...

