Scontro tra auto e moto in via Spineta restano feriti due giovani di?Pagani (Di mercoledì 17 agosto 2022) di Monica De Santis Paura, lunedì sera, in località Spineta di Battipaglia, dove si è verificato l’ennesimo incidente stradale, fortunatamente senza vittime ma con due feriti. A scontrarsi un’automobile e una moto. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. Ad avere la peggio, una coppia di fidanzati venticinquenni di Pagani che, a seguito del violento impatto, sono caduti rovinosamente sull’asfalto. Sul posto sono giunte diverse ambulanze che hanno trasportato tutti i feriti in ospedale: la ragazza che era in sella alla moto col fidanzato sarebbe in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita. Il giovane invece sembra aver riportato solo lievi ferite. Illeso il conducente della macchina. Sulla dinamica e responsabilità del sinistro indagano i carabinieri, che sono ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 17 agosto 2022) di Monica De Santis Paura, lunedì sera, in localitàdi Battipaglia, dove si è verificato l’ennesimo incidente stradale, fortunatamente senza vittime ma con due. A scontrarsi un’mobile e una. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. Ad avere la peggio, una coppia di fidanzati venticinquenni di Pagani che, a seguito del violento impatto, sono caduti rovinosamente sull’asfalto. Sul posto sono giunte diverse ambulanze che hanno trasportato tutti iin ospedale: la ragazza che era in sella allacol fidanzato sarebbe in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita. Il giovane invece sembra aver riportato solo lievi ferite. Illeso il conducente della macchina. Sulla dinamica e responsabilità del sinistro indagano i carabinieri, che sono ...

