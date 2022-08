"Ora saremmo con Putin", Crisanti non si tiene più: assalto a Salvini (Di mercoledì 17 agosto 2022) Andrea Crisanti parla nel giorno delle polemiche in un intervista a Veronica Gentili nel corso della puntata di mercoledì 17 agosto di Controcorrente, su Rete 4. «Non mi aspettavo tutto questo clamore, pensavo che si parlasse dei problemi della gente. Mi sono candidato con il Pd perché sono iscritto al circolo di Lodnra dal 2016. Ho passato 35 anni all'estero e ho incontrato centinaia di italiani che porto nel cuore». «Mi ha contattato Enrico Letta? No, il mio nome lo ha fatto al partito il Pd di Londra», spiega il microbiologo sulla nascita della sua candidatura, che è stata la sorpresa del centrosinistra. Gentili mostra a Crisanti alcuni tweet che sottolineano le contraddizioni sollevate riguardo alla sua discesa in campo, come quelli di Matteo Renzi, Matteo Salvini, Claudio Borghi e Giorgia Meloni. Il biologo afferma che le ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 17 agosto 2022) Andreaparla nel giorno delle polemiche in un intervista a Veronica Gentili nel corso della puntata di mercoledì 17 agosto di Controcorrente, su Rete 4. «Non mi aspettavo tutto questo clamore, pensavo che si parlasse dei problemi della gente. Mi sono candidato con il Pd perché sono iscritto al circolo di Lodnra dal 2016. Ho passato 35 anni all'estero e ho incontrato centinaia di italiani che porto nel cuore». «Mi ha contattato Enrico Letta? No, il mio nome lo ha fatto al partito il Pd di Londra», spiega il microbiologo sulla nascita della sua candidatura, che è stata la sorpresa del centrosinistra. Gentili mostra aalcuni tweet che sottolineano le contraddizioni sollevate riguardo alla sua discesa in campo, come quelli di Matteo Renzi, Matteo, Claudio Borghi e Giorgia Meloni. Il biologo afferma che le ...

